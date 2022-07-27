



В Сбере зафиксирован рост количества оформленных жилищных кредитов по ряду ипотечных программ.





Так, по данным аналитиков Домклик, за январь-июль 2022 года выдано 43,6 тысячи кредитов по программе семейной ипотеки на сумму 192,4 млрд руб. За аналогичный период прошлого года по этой программе Сбербанк выдал 19,4 тысяч кредитов на сумму 70.4 млрд руб. Таким образом, в количественном выражении, аналитики Домклик выявили рост по количеству более, чем в 2 раза, а по объёму — почти в три раза.





По Дальневосточной ипотеке за 7 месяцев 2022 года выдано 9,8 тыс. кредитов на сумму 43,7 млрд руб. против 6.2 тыс. кредитов на сумму 24,8 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Аналитики Домклик фиксируют рост почти в 2 раза.





По программе «Господдержка 2020» за июль 2022 года, на текущий момент, граждане получили 31,1 млрд руб. кредитов в Сбере. В июне 2022 года эта цифра составила 21 млрд руб. Таким образом только за месяц рост по этой программе — почти 50%.





Аналитики Домклик также отмечают, что с момента запуска этой льготной программы в апреле 2020 года, Сбером было выдано 419 тыс. кредитов на сумму 1,1 трлн рублей.







