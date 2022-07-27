Происшествия

Неизвестный паук укусил школьника на турбазе под Волгоградом: ребенок в больнице

Происшествия 27.07.2022 10:22
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27.07.2022 10:22


В Волгоградской области накануне, 26 июля, 11-летний школьник пострадал в результате укуса паука. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах, мальчика доставили в больницу № 25 глубокой ночью. 

– Вызов поступил в ночь на 26 июля на турбазу, расположенную в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, – сообщил собеседник информагентства. – По словам родителей пациента, ребенка укусил паук. С места происшествия мальчик был доставлен в токсикологию на базе больницы № 25 в Дзержинском районе Волгограда. 

Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области в ответ на редакционный запрос, состояние мальчика оценивается как стабильное, относительно удовлетворительное.

– Укус не причинил большого вреда ребенку, так как его укусил не каракурт, – уточняют в облздраве со ссылкой на специалистов больницы.

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