Под Волгоградом машина с мертвым водителем влетела в скутер

В Киквидзенском районе Волгоградской области накануне примерно в 10.40 водитель «Нивы» скончался за рулем. Машина влетела в скутер. Сообщается о пострадавшем.

— По предварительной информации, 55-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21214, напротив дома № 2 по улице Ленинской в хуторе Калиновском скончался за рулем, выехал на противоположную сторону дороги и наехал на стоящий на обочине скутер под управлением 61-летнего водителя, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Причина смерти водителя автомобиля устанавливается.

По уточненным данным областного главка МВД, в результате дорожной аварии травмировался водитель скутера. Мужчина обратился за медпомощью в больницу.

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