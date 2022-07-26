Экономика

Программа «Уралсиб Бонус» стала доступна для зарплатных карт сотрудников бюджетных организаций

Экономика 26.07.2022 11:30 Реклама
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26.07.2022 11:30 Реклама


Владельцам зарплатных карт «Мир» Банка Уралсиб для сотрудников бюджетной сферы (тарифы «Бюджетный» и «Бюджетный 2»), а также Социальной карты Башкортостана (тариф «Зарплатный») стала доступна программа лояльности «Уралсиб Бонус».
Подключить программу «Уралсиб Бонус» можно в офисе Банка Уралсиб, или самостоятельно в мобильном приложении в 2 простых шага:
• Отключите услугу «Время в подарок». Для этого в разделе «О карте» выберите блок «Сервисы», далее – «Время в подарок», и нажмите «Отключить», введя пароль из СМС.
• Подключите программу «Уралсиб Бонус». Обновите страницу (в мобильной версии – «оттянуть» экран вниз), появится блок «Важно» с кнопкой «Уралсиб Бонус», нажмите «Подключить», введя пароль из СМС.
«Уралсиб Бонус» позволяет получать кешбэк до 3% каждый месяц. Максимальный процент кешбэка легко получить, пользуясь разными продуктами банка. Ведь программа «Уралсиб Бонус» – это конструктор, в котором размер кешбэка зависит только от клиента: можно выполнить любое или все условия в определенном месяце, и соответствующий процент кешбэка будет применен ко всем покупкам* в этом месяце.
Более подробно ознакомиться с условиями программы «Уралсиб Бонус» можно на сайте банка. Свои вопросы по программе Вы можете задать по телефону «горячей линии» 8-800-250-57-57.
*На ряд операций по оплате покупок и услуг бонусные рубли не начисляются (подробнее в Правилах программы).

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