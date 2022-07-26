



Региональный проект по безналичным расчётам в поездах пригородного сообщения Волгоградской области на всех маршрутах реализуется при поддержке Сбербанка. Со старта проекта в феврале текущего года с помощью эквайринга Сбербанка совершено более 117 тысяч транзакций на сумму около 7 млн рублей.





Пластиковыми банковскими картами пассажиры могут оплатить проезд непосредственно в пути следования электричек у кассиров-контролёров. Стоит отметить, что со старта проекта количество терминалов для приёма платежей в электропоездах увеличилось почти в два раза.





Также, купить билет на пригородные поезда с помощью пластиковых банковских карт можно в терминалах самообслуживания на пригородном железнодорожном вокзале в Волгограде.





Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка:





«Жители Волгограда уже давно активно пользуются безналичной оплатой проезда в общественном городском транспорте. В этом году мы запустили такую форму оплаты и в пригородном железнодорожном транспорте. Безналичные платежи сокращают время оплаты, так как не нужно пересчитывать деньги и ждать сдачу, что, безусловно, удобно, как сотруднику железнодорожного транспорта, так и пассажиру. Для оплаты проезда достаточно приложить к терминалу кассира-контролёра свою банковскую карту. Отмечу, что билет и чек об оплате проезда пассажир получает сразу, списание средств за проезд со счёта банковской карты происходит в режиме онлайн».





Напомним, оплатить проезд в электропоездах в Волгоградской области можно картами любого банка.



