Более 117 тысяч раз проезд в электропоездах Волгоградской области оплатили с помощью эквайринга Сбербанка
Экономика 26.07.2022 09:40 Новости компаний
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26.07.2022 09:40 Новости компаний
Региональный проект по безналичным расчётам в поездах пригородного сообщения Волгоградской области на всех маршрутах реализуется при поддержке Сбербанка. Со старта проекта в феврале текущего года с помощью эквайринга Сбербанка совершено более 117 тысяч транзакций на сумму около 7 млн рублей.
Пластиковыми банковскими картами пассажиры могут оплатить проезд непосредственно в пути следования электричек у кассиров-контролёров. Стоит отметить, что со старта проекта количество терминалов для приёма платежей в электропоездах увеличилось почти в два раза.
Также, купить билет на пригородные поезда с помощью пластиковых банковских карт можно в терминалах самообслуживания на пригородном железнодорожном вокзале в Волгограде.
Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка:
«Жители Волгограда уже давно активно пользуются безналичной оплатой проезда в общественном городском транспорте. В этом году мы запустили такую форму оплаты и в пригородном железнодорожном транспорте. Безналичные платежи сокращают время оплаты, так как не нужно пересчитывать деньги и ждать сдачу, что, безусловно, удобно, как сотруднику железнодорожного транспорта, так и пассажиру. Для оплаты проезда достаточно приложить к терминалу кассира-контролёра свою банковскую карту. Отмечу, что билет и чек об оплате проезда пассажир получает сразу, списание средств за проезд со счёта банковской карты происходит в режиме онлайн».
Напомним, оплатить проезд в электропоездах в Волгоградской области можно картами любого банка.
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