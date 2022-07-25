В Волгограде суд прекратил дело в отношении депутата облдумы Осипова

Центральный районный суд Волгограда постановил прекратить производство по делу об административном правонарушении в отношении депутата облдумы Александра Осипова за незаконное пикетирование. Как стало известно ИА «Высота 102», суд установил нарушение при составлении административных материалов.

— Постановлением Центрального районного суда города Волгограда от 18 июля 2022 года производство по делу об административном правонарушении в отношении Александра Осипова по ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ прекращено за отсутствием состава административного правонарушения, — пояснила информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — В настоящий момент постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Как сообщает ИА «Высота 102», суд установил нарушение при составлении материалов об административном правонарушении. Это и стало основной причиной прекращении производства.

Напомним, что речь идет о событиях 8 февраля 2022 года, произошедших у стен Центрального райсуда. В тот день рассматривалось административное дело в отношении велоактивиста Михаила Соломонова. Поддержать эколога пришли единомышленники, в том числе с плакатами в его защиту. Был замечен среди них и Александр Осипов. Одного из пикетчиков оштрафовали на 10 000 рублей.

— Судом установлено, что 8 февраля Дмитрий Стрельников, находясь на территории, непосредственно прилегающей к зданию Центрального районного суда, осуществлял одиночное пикетирование с плакатом «Свободу Михаилу Соломонову», — прокомментировали информагентству в пресс-службе судов региона. — Этим житель Волгограда нарушил требования Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях».

Позже Михаила Соломонова оштрафовали за дискредитацию армии РФ на 45 000 рублей.

Фото: ИА «Высота 102»

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