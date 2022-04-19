Суд оштрафовал волгоградца, требовавшего свободы активисту Соломонову





В Волгограде Центральный районный суд 18 апреля оштрафовал 37-летнего мужчину за то, что тот с плакатом в руках требовал свободы активиста Соломонова. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, инцидент произошел в феврале этого года.

— Судом установлено, что 8 февраля Дмитрий Стрельников, находясь на территории, непосредственно прилегающей к зданию Центрального районного суда, осуществлял одиночное пикетирование с плакатом «Свободу Михаилу Соломонову», — сообщила информагентству руководитель пресс-службы судов Екатерина Вальковская. — Этим житель Волгограда нарушил требования Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях».

Стрельникову придется заплатить государству 10 тысяч рублей. Впрочем, постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, что накануне Соломонову и самому назначили штраф в размере 45 тысяч рублей. Общественника признали виновным по статье о дискредитации российской армии. Поводом послужила его чрезмерная активность в социальных сетях.