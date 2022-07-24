Экономика

Банк «Открытие» вошел в четверку лучших цифровых банков

Экономика 24.07.2022 19:22
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24.07.2022 19:22


Эксперты консалтингового агентства Markswebb высоко оценили функционал интернет-банка для корпоративных клиентов «Открытие-Бизнес Онлайн» в рамках ежегодного исследования сервисов дистанционного банковского обслуживания для крупного бизнеса Digital Corporate Banking Rank 2022.
Четвертая позиция в рейтинге подтвердила, что банк «Открытие» предлагает клиентам современные цифровые сервисы для выполнения повседневных задач бизнеса и внедряет лучшие UX-практики, создавая максимально комфортную среду для взаимодействия клиента с банком.
Всего за два года команде специалистов «Открытия» удалось создать высокотехнологичную систему дистанционного банковского обслуживания, отвечающую современным стандартам. Это стало возможным, в том числе, благодаря гибкому процессу реализации индивидуальных решений для корпоративных клиентов в минимальные сроки от начала разработки до вывода готового продукта. Микросервисная платформа и использование инструментов agile-планирования позволяют оперативно реализовывать новый функционал и выпускать доработки системы каждые две недели при одновременном участии нескольких команд.
Особое внимание уделяется повышению скорости обмена финансовыми сообщениями между клиентом и банком и внедрению инновационных сервисов для управления денежными потоками. Среди прочего была разработана палитра компонентов, с помощью которой web-интерфейсы создаются в едином стиле. Колоссальная работа была проделана по оптимизации процесса формирования выписок: теперь клиенты могут запрашивать и получать выписки с большим объемом операций за несколько месяцев.
Постоянное совершенствование процессов разработки и контроля качества позволяют банку «Открытие» создавать современные и надежные цифровые сервисы для клиентов и ставить новые амбициозные цели.
Команде банка «Открытия» удалось достичь главной цели – создать максимально комфортную среду для взаимодействия клиента с банком. Мы смогли построить качественный цифровой сервис для крупных компаний с индивидуальными потребностями и с удовлетворением отмечаем, что бизнес высоко оценивает удобство работы с банком. Для клиентов особенно важна быстрота и стабильность работы, и мы делаем все, чтобы обеспечить ее в полной мере, – отметил Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие».
–За короткое время мы создали инновационную цифровую платформу, основанную на передовых технологиях и отвечающую самым высоким требованиям крупных клиентов. Наш подход к планированию каждого этапа разработки позволяет интегрировать новый функционал в систему дистанционного банковского обслуживания параллельно сразу несколькими командами специалистов. При создании web-интерфейсов мы используем лучшие практики рынка, уделяя особое внимание скорости передачи данных и повышению стандартов безопасности. Что касается наших новых выписок по счетам, это действительно одна из масштабных и важных для клиентов доработок. У нас уже есть опыт генерации выписки по счету за полный квартал объемом почти 1 Гб. Я благодарю команду за постоянное совершенствование процессов и высокий уровень качества. Мы не стоим на месте и постоянное развиваемся, поэтому нам удается предлагать лучшие технологические решения для крупнейших холдингов, – прокомментировал Олег Зайцевский, старший вице-президент, заместитель руководителя блока информационных технологий, директор департамента поддержки развития бизнеса банка «Открытие».

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