Оформить образовательный кредит Сбера с господдержкой можно в вузе





Сбер расширил возможности подачи заявки на образовательный кредит с господдержкой по ставке 3% годовых. Теперь оформить кредит можно не только в офисе банка, но и прямо в учебном заведении — у мобильного менеджера Сбера.

Оставить заявку на консультацию можно на сайте банка . В ближайшее время менеджер Сбера перезвонит, чтобы выбрать удобное время и место встречи. Сотрудник приедет в назначенное время, ответит на вопросы по условиям кредита и поможет подать заявку. Сервис бесплатный и предоставляется всем клиентам Сбера в 247 городах России.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

«Мы всегда ставим перед собой задачу не только создать лучший продукт, но и обеспечить максимально удобный доступ к нему. Поэтому мы организовали приём заявок на образовательный кредит в учебных заведениях, чтобы абитуриентам и студентам не нужно было идти в отделение банка. Думаю, что наша инициатива особенно актуальна в сезон подачи документов для получения высшего образования, которое благодаря кредиту с господдержкой становится намного доступнее. Только в первом полугодии текущего года мы уже выдали 8672 образовательных кредита на общую сумму 1,1 млрд рублей».

Всего в программе «Кредит на образование с господдержкой» участвуют 634 вуза. Самые популярные специальности, для обучения на которых оформляется кредит, — это юриспруденция, экономика, менеджмент, медицина и лингвистика.

Напомним, в конце августа 2020 года ставка по кредитам на образование с господдержкой была снижена с 8,5% до 3%. Оформить кредит можно даже не имея работы. Не нужно ни справки о доходах, ни залога, ни поручителя. Достаточно заполнить заявление, иметь договор с вузом и счёт на оплату обучения. Кредит можно взять на оплату любого периода учёбы в любом российском вузе, имеющем лицензию (проверить её наличие можно на сайте Рособрнадзора) и аккредитацию: семестр, год или весь курс бакалавриата, магистратуры или аспирантуры. При этом банк допускает переоформление кредита с сохранением субсидии в случае, если обстоятельства изменились: например, студент решит поменять специальность или университетлибо возьмёт академический отпуск.

Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс девять месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту: 40% — в первый год, 60% — во второй и в полном объёме — с третьего года. Максимальный срок кредита— это срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, при желании можно погасить кредит досрочно. Увеличение льготного периода даёт выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит.