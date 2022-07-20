СК выясняет обстоятельства происшествия в волгоградском магазине «Магнит»

Сотрудниками СУ СК России по Волгоградской области организована проверка по факту получения работником магазина «Магнит» тяжелых травм позвоночника. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель следственного управления Дарья Буянова, несчастный случай произошел на улице Кузнецкой, 69 14 июня. Накануне материалы были переданы прокуратурой в следственный отдел.

– 14 июня 22-летний продавец в магазина при транспортировке контейнера, потянул тележку с товаром на себя в нарушение инструкции, в результате чего она опрокинулась на мужчину и он получил телесные повреждения, – рассказала обстоятельства происшествия Дарья Буянова. – У молодого человека был диагностирован компрессионный перелом четвертого и шестого грудных позвонков первой степени.

По словам представителя СУ СКР, в первую очередь предстоит установить тяжесть причиненного вреда здоровью.