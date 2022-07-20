РУСАЛ масштабно отметил День металлурга в Волгограде









В этом году Волгоградский алюминиевый завод отпраздновал День металлурга очень масштабно, организовав обширную программу мероприятий.





К главному празднику для работников алюминиевой промышленности металлурги РУСАЛа готовились заблаговременно. Сотрудники участвовали в различных конкурсах, викторинах, квизах. В пятницу во Дворце культуры Тракторозаводского района наградили работников ВгАЗа за добросовестный труд на благо родного предприятия и достижения в профессии. Генеральный директор Артём Фоминых отметил весомый вклад заводчан в развитие промплощадки и отрасли в целом.













— За последние годы в алюминиевой промышленности многое поменялось: условия труда, экология, режимы работы. Но не поменялись люди, которые делают результат, развивают производство и двигают отрасль вперёд, — подчеркнул Фоминых.





А в продолжение вечера сотрудники завода посоревновались в юморе и самовыражении в развлекательном «ШОУ ТALАНТЫ». Четыре команды КВН, сформированные из активных «русаловцев», сразились в трёх конкурсах. Они смешили зал, озвучивали фрагменты из кино, а под конец сразили зрителей выступлениями в образах звёзд в стиле программы «Один в один».













К слову, зрители не только не скучали от шуток и песен участников развлекательного шоу, но и сами оказались сопричастны к празднику. Прямо на сцене прошёл розыгрыш лотереи по номерам, которые получали на входе все гости. В числе призов оказались мультиварка, термопот, Яндекс.Станция, утюг, портативные колонки и много других полезных вещей.













На следующий день, в субботу, празднование продолжилось в парке Аттракционов в Тракторозаводском районе. Для Волгоградского алюминиевого завода Спартановка — базовый район. Здесь исторически проживает большая часть сотрудников предприятия.

Как во время поздравления отметил глава Тракторозаводского района Игорь Романов, «РУСАЛ не ограничивается только производственной деятельностью и организацией праздников. Компания помогает благоустраивать территории, проводит экологические акции на берегу Волги, поддерживает волонтёрские движения».













Все эти направления в качестве ключевых векторов развития компании в своё время заложил основатель РУСАЛа Олег Дерипаска, и в этот день со сцены было зачитано его поздравление с самыми наилучшими пожеланиями.













В парке Аттракционов были организованы тематические площадки для детей. Ребята рисовали на лицах, на асфальте, плескались в фонтане. Взрослых больше привлекал фудкорт с шашлыками и выпечкой, а подростки заранее старались держаться поближе к сцене, чтобы занять выгодное место на концерте.





Несмотря на небольшой дождь, никто не расходился. Для волгоградцев выступили местные коллективы «Какая разница» и «Евротур». Они исполнили кавер-версии знаменитых хитов как российской, так и зарубежной эстрады. А хедлайнерами концерта стали группа «Фабрика» и Feduk, которым толпа с удовольствием подпевала.













Ярким завершением праздничного вечера стало мультимедийное шоу и великолепный салют, озаривший небо над Спартановкой.

Волгоградцы остались в восторге от программы и признались, что уже ждут, что придумает РУСАЛ на следующий год. Гости праздника отметили, что корпоративный дух охватил даже обычных горожан, а когда праздники объединяют людей — это замечательно.











