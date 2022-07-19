В Волгограде водитель Renault сбил на переходе женщину – видео

В Волгограде 19 июля 55-летняя женщина была доставлена в больницу в результате наезда Renault. Как сообщает ИА «Высота 102», момент ДТП зафиксировали камеры дорожного наблюдения. Судя по кадрам, женщина в буквальном смысле выбежала на дорогу перед транспортом.

По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла около 10.00 на улице 64-й Армии.

– По предварительным данным, 60-летний водитель двигаясь по улице 64-й Армии со стороны Красноармейского района в сторону Советского, в крайнем правом ряду, напротив дома № 147 совершил наезд на женщину, которая перебегала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, – сообщили в главке региональной полиции информационному агентству. – В результате ДТП женщина доставлена в больницу.





Сейчас волгоградка находится в больнице №15. В результате дорожного инцидента она получила сотрясение и ушибы.

В ГИБДД в свою очередь напоминают, что не все аварии с участием пешеходов обходятся столь легкими последствиями. В связи с этим волгоградцам рекомендуют не забывать простые правила дорожного движения.

– Подойдя к тротуару, убедитесь, что водитель вас видит и намерен пропустить. Переходя дорогу, не спешите выходить из-за крайней к вам остановившейся машины, если не видите ситуацию за ней. Обязательно убедитесь, что в следующем ряду машины отсутствует или остановилось, – советуют инспекторы. – Никогда не переходите дорогу, только пользуясь правом преимущества, т.к. водитель может Вас поздно заметить.

Если в начале перехода через дорогу вы увидели движущуюся машину, немедленно вернитесь на тротуар и не пытайтесь перебежать проезжую часть, поскольку чаще всего это усложняет ситуацию водителю, который наверняка предпримет попытку избежать наезда.

– Никогда не принимайте решения о переходе через дорогу по поведению другого пешехода, лично не убедившись в безопасности. Не перебегайте проезжую часть на желтый сигнал светофора, так как в дальних рядах машины могут начать движение или продолжать его, рассчитывая, что загорится зеленый свет, – напоминают в волгоградской ГИБДД. – Никогда не переходите дорогу на «автомате», не включив сознание и не проконтролировав обстановку. Помните, что под колесами транспортных средств чаще всего оказываются те, кто уверен, что с ними этого никогда не случится.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области



