В Волгоградской области мужчина отсек себе пальцы пилой





В Волгоградской области 48-летний житель города Новоаннинский получил увечья во время работы с ручной пилой. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, мужчина отсек себе пальцы.

– Пациент был доставлен накануне в Нивоаннинскую ЦРБ с травматической ампутацией пальцев на правой руке, – рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах. – Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Как стало известно «Высоте 102», мужчина получил травму по собственной неосторожности у себя дома.