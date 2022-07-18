







Сегодня, 18 июля, Ворошиловский районный суд Волгограда огласил приговор бывшему руководителю УФССП по региону Владимиру Евстигнееву. Об этом ИА «Высота 102» сообщила официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина.

– С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил бывшего руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области к наказанию в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 5-кратной суммы взятки - 825 тысяч рублей, – сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Евстигнеев также лишен права занимать должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в течение 5 лет.

Суд признал бывшего главного судебного пристава региона виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки через посредника в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за попустительство по службе, в крупном размере), ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В судебном заседании установлено, что в середине июля 2020 года он решил приобрести себе автомобиль Audi Q7, который планировался реализовываться специализированной организацией на торгах в качестве арестованного имущества.

Не желая огласки, подсудимый дал указание подчиненному способствовать регистрации в качестве участницы предстоящих торгов знакомой. В дальнейшем по просьбе подсудимого бывший руководитель ТУ Росимущества в Волгоградской области Юрий Ефимов убедил директора по развитию коммерческой организаций, осуществляющей продажу арестованного имущества, передать взятку главному судебному приставу Волгоградской области в сумме 165 тысяч рублей. Данные денежные средства передавались под видом возврата комиссии за реализуемый автомобиль, приобретенный главным судебным приставом на торгах через подставное лицо.

При этом еще до завершения торгов по указанию фигуранта уголовного дела автомобиль был помещен на хранение в один из автоцентров.

Коррупционная схема была вскрыта оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, а также регионального главка МВД. Расследование осуществляли сотрудники СУ СКР по Волгоградской области.

Вину Евстигнеев не признал.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Напомним, что в мае текущего года был осужден экс-глава территориального управления Росимущества Юрий Ефимов . Бывшего госслужащего признали виновным в мошенничестве, служебном подлоге и посредничестве во взяточничестве. Его приговорили к штрафу в размере 1 млн 800 тысяч рублей.



