Экономика

«Главное – это люди»: в Волгограде отметили 60 лучших сотрудников «Красного Октября»

Экономика 18.07.2022 16:17
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18.07.2022 16:17


В последнее воскресенье июля сталевары, машинисты мостового крана, ремонтники, инженеры, мастера, лаборанты и сотрудники заводоуправления АО «Корпорация «Красный октябрь» отметили свой профессиональный праздник – День металлурга. 


Лучшие из лучших собрались в театре «Царицынская опера» для торжественной церемонии награждения. Почетные грамоты и благодарственные письма из рук руководителей предприятия, города и региона получили 60 работников завода.



Одним из награжденных, сообщает ИА «Высота 102», стал заместитель главного механика по прокатному производству Сергей Белоусов. Его стаж работы превышает 45 лет. Волгоградец говорит, что пришел на завод простым слесарем, затем был мастером, механиком, заместителем главного механика, председателем профкома. На работе провел большую часть  жизни, но ни разу не пожалел о сделанном выборе.

Завод меня привлек стабильностью. Промышленный красавец, гигант – более ста лет на высоте. Сегодня хочется только одного  – чтобы заказы были хорошие и, чтобы их было много, –  говорит преданный своему делу заводчанин.  



Внушительный стаж работы и у Николая Яковлевича Пугачева. В свои 93 года он является почетным ветераном завода «Красный Октябрь». Говорит, что первый раз переступил порог предприятия в 1949 году и сразу влюбился металлургию. Работал разливщиком металла. Внес немало рациональных предложений. 

Сначала на работу ходили вместе с женой, она работала крановщицей. А потом на завод сталеваром устроился и сын. Работа была нашим существованием. Тяжело было, но работали всегда с удовольствием, – признается Николай Яковлевич. 



В приветственном слове генеральный директор АО «Группа РСЛ» Андрей Колесник отметил, что за время работы в металлургической отрасли успел понять – главное на предприятии это не оборудование и не станки. Главное – это люди. 

Сегодня каждый пятый работник – это представитель трудовой династии, – подчеркнул Андрей Колесник.  –  В этих семьях любовь к работе и мастерство передаются от отца к сыну.



На сегодняшний день коллектив «Красного Октября» насчитывает свыше трех с половиной тысяч человек. Набор сотрудников ведется постоянно. На предприятие приходит много молодежи. Привлекает стабильность, возможность карьерного роста и перспективность металлургической отрасли. Ведущий инженер снабжения Эдуард Перфильев  работает всего четыре месяца. Говорит, что на завод его позвали друзья. 

У нас достаточно молодой коллектив, до сорока лет. Работа интересная.  Лично я занимаюсь закупкой товаров для функционирования завода: запчасти для транспорта, различные лаки и краски, перегружатели. Освоил все с нуля. Мне нравится общаться с людьми из цеха, поставщиками, директорами. «Красный Октябрь», по-моему, один из самых перспективных заводов, –  отмечает молодой специалист. 

Слова Эдуарда со сцены подтвердил управляющий директор АО «Корпорация Красный Октябрь» Константин Волков. 

Сегодня и во все времена металлургия остается локомотивом экономики, основой развития промышленного комплекса и движущей силой прогресса, – подчеркнул  Константин Волков, обращаясь к сотрудникам со сцены. – Опыт показывает: несмотря на различные потрясения именно эта отрасль остается на плаву, успешно интегрируясь в новые экономические реалии. Сегодня в зале наши почетные гости, ветераны производства, представители заводских династий. Для многих из вас металлургия – дело всей жизни, а завод «Красный Октябрь» – второй дом. Вы стояли у истоков, нарабатывали технологии, которые сегодня стали основой металлургического производства.

Кроме поздравлений и благодарности в этот день всех заводчан ждала приятная новость: руководством предприятия было принято решение о повышении заработной платы всем работникам предприятия на 10% уже с 1 июля. Константин Волков выразил надежду, что эта мера поддержки трудового коллектива станет еще одним стимулом к достижению производственных задач.


В  сквере перед заводоуправлением была организована праздничная программа, в которой могли принять участие, как работники завода, так и все горожане. На площадке работали фотозоны, звучала живая музыка, а маленьких гостей праздника развлекали аниматоры. Завершился праздничный вечер ярко и пламенно – волгоградцы стали зрителями  файер-шоу.


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