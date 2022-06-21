В Волгограде после суда объявили аукцион на ремонт рассыпающейся братской могилы









Объявлен электронный аукцион на реставрацию братской могилы на проспекте Металлургов в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная сумма работ составляет 4 411 967 рублей.

Порядная организация должна восстановить братскую могилу, в которой похоронены войны 45-ой стрелковой дивизии им. Щорса, погибшие при обороне Сталинграда в Краснооктябрьском районе.

Ранее сообщалось, что в июле 2021 года судом на городскую администрацию была возложена обязанность выделить МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда» денежные средства на ремонт братской могилы на проспекте Металлургов. Иск заявляла прокуратура. В ходе осмотра было выявлено неудовлетворительное состояние памятника, который является объектом культурного наследия. Он находится в оперативном управлении МБУ «ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда» на основании распоряжения департамента муниципального имущества администрации Волгограда.

В мэрии сообщили, что памятник является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому к его реставрации может быть допущена только специализированная организация. Победителю конкурса предстоит восстановить сам памятник, выполненный в виде приспущенного знамени с изображением ордена Великой Отечественной войны в центре, а также площадку у подножия памятника, лестницы и ограждения. Для озеленения территории предстоит высадить саженцы рябины и уложить газон.

Работы будут выполнены в рамках масштабного проекта по обновлению мемориальных мест в Волгоградской области и станут частью программы празднования 80-летия Сталинградской Победы. Ранее с соответствующим предложением к губернатору Андрею Бочарову обратились представители ветеранского сообщества.

Также в Краснооктябрьском районе планируется восстановление «Братской могилы воинов 253-го Таращанского стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии и мирных граждан города, погибших в период Сталинградской битвы», а также «Братской могилы героев-связистов, павших в боях за г. Сталинград в 1942-1943 гг.», «Братской могилы воинов 138-й стрелковой дивизии, погибших при защите Сталинграда, 1942-1943 гг.» и расположенного рядом обелиска, памятника «Лог смерти», установленного на месте ожесточенных боев, и братской могилы воинов 95-й стрелковой дивизии.

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