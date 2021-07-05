Суд обязал убрать следы беспамятства на братской могиле в Волгограде

Общество 05.07.2021 15:31
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05.07.2021 15:31
На городскую администрацию возложена обязанность выделить МБУ "ЖКХ Краснооктябрьского района Волгограда" денежные средства на ремонт братской могилы на проспекте Металлургов. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, такое решение принял Краснооктябрьский районный суд Волгограда по иску прокуратуры.
"Братская могила воинов 45-й стрелковой дивизии им. Щорса, погибших при обороне Сталинграда" расположена между домами №7 и №11 на проспекте Металлургов. Этот памятник военной истории является объектом культурного наследия. Он находится в оперативном управлении МБУ "ЖКХ Краснооктябрьского района города Волгограда" на основании распоряжения департамента муниципального имущества администрации Волгограда.
В ходе осмотра, который осенью прошлого года провели сотрудники прокуратуры и специалисты облкультнаследия, было выявлено неудовлетворительное состояние памятника. Так, чугунное ограждение братской могилы имеет частичные разрушения. На горизонтальной стеле в форме двух развернутых знамен имеются многочисленные трещины и сколы, швы плит разморожены, облицовка на тыльной стороне стелы отсутствует.
На надгробии установлены сколы, потертости и подтеки, чтение текста на нем затруднено вследствие утраты слоя краски. Плиты лестничного марша имеют крупные расколы, фрагменты плит утрачены, соединительные швы разморожены.
18 мемориальных мраморных досок с именами погибших также находятся в неудовлетворительном состоянии. Две доски имеют поперечный разлом, на трех досках наблюдаются крупные поперечные трещины.
Отмечается, что судебное решение вступило в законную силу. В течение шести месяцев администрация Волгограда обязана выделить денежные средства на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.
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