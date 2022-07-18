В Волгограде пропал приехавший из Астраханской области мужчина

Поисковики разыскивают пропавшего 37-летнего мужчина, о местонахождении которого ничего не известно с 11 июля. Как сообщили ИА «Высота 102» волонтеры движения «Лиза Алерт», Александр Александрович Дудкин выехал из Капустина Яра Астраханской области в Волгоград, где его видели последний раз. Однако с того времени о пропавшем нет никакой информации.

Приметы Александра Дудкина: рост 186 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет в клетчатую рубашку, черные брюки и черные сандалии. С собой у мужчины была черная сумка.

Кто может поделиться информацией о пропавшем, просьба звонить по телефону 89275032467 (Ольга).