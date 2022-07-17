ГУ МВД опубликовало видео ночного лобового ДТП в Волгограде

В Дзержинском районе Волгограда накануне произошло ночное лобовое ДТП с участием двух автомобилей. Сообщается о пострадавшем. Инцидент попал на камеры уличного видеонаблюдения.





— По предварительным данным, 30-летний водитель за рулем автомашины Peugeot двигался со стороны улицы Качинцев в направлении улицы бульвар 30-летия Победы, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На равнозначном перекрестке напротив дома № 4б по улице Московской водитель не уступил дорогу автомобилю LADA Granta, совершив с ней столкновение.

Как уточняют в полицейском ведомстве, в результате аварии получил травмы 30-летний водитель иномарки. Мужчину доставили в больницу.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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