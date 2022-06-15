Происшествия

Пешеходы бросились на помощь: под Волгоградом Kia перевернулась на крышу – видео

Происшествия 15.06.2022 13:18
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15.06.2022 13:18


В городе Волжском Волгоградской области сегодня, 15 июня, в результате дорожно-транспортного происшествия на крышу перевернулся автомобиль Kia Sportage. Момент столкновения иномарки с отечественной легковушкой, сообщает ИА «Высота 102», зафиксировали камеры дорожного видеонаблюдения. Первыми, судя по видео, на помощь водителям  пришли переходившие дорогу пешеходы.    



По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, столкновение Kia Sportage и «Лады» произошло сегодня днем на пересечении проспекта Ленина и улицы Космонавтов. В результате аварии никто из находившихся в машинах людей не пострадал. 

– Назначено административное расследование, которое определит виновника ДТП, – прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка полиции. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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