Экономика

Волгоград не попал в топ миллионников по «индексу шаурмы»

Экономика 16.07.2022 09:27
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16.07.2022 09:27



Первой в мире среди городов-миллионников в России по «индексу шаурмы» стала Москва, где на среднемесячную зарплату можно купить 406 порций этого мясного блюда. Как сообщает ИА «Высота 102», свое исследование опубликовал сервис 2ГИС, который решил выяснить, в каких городах-миллионниках можно купить больше шаурмы на среднюю зарплату, а также где она самая вкусная.
Замыкает топ город Омск, где на среднюю зарплату можно позволить себе 225 порций.



Волгоградская шаурма оказалась самой дешевой – средняя стоимость всего 199 рублей. С зарплатой, к примеру, чуть более 25 тысяч рублей в месяц можно себе позволить 126 порций. Сервис 2ГИС отмечает, что самая вкусная шаурма продается в Дзержинском районе Волгограда. 

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