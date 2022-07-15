Сбербанк в Волгоградской области выдал очередной транш на развитие крупного регионального инвестиционного проекта
Экономика 15.07.2022 09:57
0
15.07.2022 09:57
Сбербанк выделил очередной транш в размере 500 млн рублей на строительство и оснащение молочного животноводческого комплекса, расположенного в Калачёвском районе Волгоградской области. Финансирование банка направлено, как на строительство новых корпусов животноводческой фермы, так и на приобретение специализированной техники — доильное оборудование типа карусель.
Возведение молочного животноводческого комплекса ведется с 2019 года. В том числе на кредитные средства Сбербанка в размере около 900 млн рублей в СП «Донское» уже построены три коровника, рассчитанные на две с половиной тысячи голов коров, доильно-молочный блок и другие инфраструктурные объекты. Сейчас в СП «Донском» производят более 90 тонн молока в день.
Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:
— Волгоградская область — преимущественно агропромышленный регион, и развитие сельскохозяйственного производства с учётом модернизации уже существующих хозяйств является одной из основных задач. В таких предприятиях большой потенциал. Отмечу, Сбербанк финансирует многие проекты данной отрасли экономики в регионе, и успешное сотрудничество банка, бизнеса и государства будет способствовать их дальнейшему развитию.
Александр Колесниченко, генеральный директор ООО СП «Донское»:
— Реализовывать и внедрять новые технологии в производство нашему аграрному предприятию Сбербанк помогает на протяжении многих лет. Инвестиции позволяют строить и оснащать современным оборудованием корпуса для животных, увеличивать поголовье и объёмы производимого молока.
Строительство комплекса молочного животноводства реализуется в соответствии с графиком. Полностью ввести его в строй планируется в 2023 году.
Александр Анащенко: «ESG подход становится одним из обязательных элементов ведения бизнеса»15.07.2022 13:10
Экономика 15.07.2022 13:10
Сбер снижает ставку за единовременный платёж при получении ипотеки15.07.2022 12:39
Экономика 15.07.2022 12:39
ВТБ зачислил клиентам миллиард рублей налоговых вычетов15.07.2022 12:30
Экономика 15.07.2022 12:30
Банк «Открытие» улучшил условия «Ипотеки по двум документам»15.07.2022 12:28
Экономика 15.07.2022 12:28
Волгоградскому «КАУСТИКу» — 55 лет15.07.2022 11:41
Экономика 15.07.2022 11:41
Клиенты банка «Открытие» удлинили сроки вкладов15.07.2022 11:40
Экономика 15.07.2022 11:40
ВТБ снизил ставки по залоговым автокредитам15.07.2022 10:29
Экономика 15.07.2022 10:29
РУСАЛ подвёл итоги грантового конкурса «Поддержать важно!»15.07.2022 10:15
Экономика 15.07.2022 10:15
Детское питание, хлопок и иностранное пиво в Волгоградской области будут замещать15.07.2022 07:05
Экономика 15.07.2022 07:05
Волгоградские металлурги отметили профессиональный праздник14.07.2022 16:16
Экономика 14.07.2022 16:16
Портфель ответственного финансирования в Поволжском банке Сбербанка за полгода вырос на 28%14.07.2022 16:15
Экономика 14.07.2022 16:15
Банк Уралсиб снизил ставки по потребительским кредитам14.07.2022 15:36
Экономика 14.07.2022 15:36
К концу 2022 года половина оборота по картам ВТБ будет приходиться на «Мир»14.07.2022 13:34
Экономика 14.07.2022 13:34
Маркетплейс Сбербанка «Портал DA» начал продавать зарубежные активы14.07.2022 13:23
Экономика 14.07.2022 13:23
Энергетики «Россети Юг» продолжают летнюю кампанию по детской электробезопасности14.07.2022 11:18
Экономика 14.07.2022 11:18