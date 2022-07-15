Сбербанк в Волгоградской области выдал очередной транш на развитие крупного регионального инвестиционного проекта





Сбербанк выделил очередной транш в размере 500 млн рублей на строительство и оснащение молочного животноводческого комплекса, расположенного в Калачёвском районе Волгоградской области. Финансирование банка направлено, как на строительство новых корпусов животноводческой фермы, так и на приобретение специализированной техники — доильное оборудование типа карусель.

Возведение молочного животноводческого комплекса ведется с 2019 года. В том числе на кредитные средства Сбербанка в размере около 900 млн рублей в СП «Донское» уже построены три коровника, рассчитанные на две с половиной тысячи голов коров, доильно-молочный блок и другие инфраструктурные объекты. Сейчас в СП «Донском» производят более 90 тонн молока в день.

Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:

— Волгоградская область — преимущественно агропромышленный регион, и развитие сельскохозяйственного производства с учётом модернизации уже существующих хозяйств является одной из основных задач. В таких предприятиях большой потенциал. Отмечу, Сбербанк финансирует многие проекты данной отрасли экономики в регионе, и успешное сотрудничество банка, бизнеса и государства будет способствовать их дальнейшему развитию.

Александр Колесниченко, генеральный директор ООО СП «Донское»:

— Реализовывать и внедрять новые технологии в производство нашему аграрному предприятию Сбербанк помогает на протяжении многих лет. Инвестиции позволяют строить и оснащать современным оборудованием корпуса для животных, увеличивать поголовье и объёмы производимого молока.

Строительство комплекса молочного животноводства реализуется в соответствии с графиком. Полностью ввести его в строй планируется в 2023 году.



