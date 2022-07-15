Экономика

Сбербанк в Волгоградской области выдал очередной транш на развитие крупного регионального инвестиционного проекта

Экономика 15.07.2022 09:57
0
15.07.2022 09:57


Сбербанк выделил очередной транш в размере 500 млн рублей на строительство и оснащение молочного животноводческого комплекса, расположенного в Калачёвском районе Волгоградской области. Финансирование банка направлено, как на строительство новых корпусов животноводческой фермы, так и на приобретение специализированной техники — доильное оборудование типа карусель.
Возведение молочного животноводческого комплекса ведется с 2019 года. В том числе на кредитные средства Сбербанка в размере около 900 млн рублей в СП «Донское» уже построены три коровника, рассчитанные на две с половиной тысячи голов коров, доильно-молочный блок и другие инфраструктурные объекты. Сейчас в СП «Донском» производят более 90 тонн молока в день.
Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:
Волгоградская область — преимущественно агропромышленный регион, и развитие сельскохозяйственного производства с учётом модернизации уже существующих хозяйств является одной из основных задач. В таких предприятиях большой потенциал. Отмечу, Сбербанк финансирует многие проекты данной отрасли экономики в регионе, и успешное сотрудничество банка, бизнеса и государства будет способствовать их дальнейшему развитию. 
Александр Колесниченко, генеральный директор ООО СП «Донское»:
Реализовывать и внедрять новые технологии в производство нашему аграрному предприятию Сбербанк помогает на протяжении многих лет.  Инвестиции позволяют строить и оснащать современным оборудованием корпуса для животных, увеличивать поголовье и объёмы производимого молока.
Строительство комплекса молочного животноводства реализуется в соответствии с графиком. Полностью ввести его в строй планируется в 2023 году.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Экономика
15.07.2022 13:10
Экономика 15.07.2022 13:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.07.2022 12:39
Экономика 15.07.2022 12:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.07.2022 12:30
Экономика 15.07.2022 12:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.07.2022 12:28
Экономика 15.07.2022 12:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.07.2022 11:41
Экономика 15.07.2022 11:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.07.2022 11:40
Экономика 15.07.2022 11:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.07.2022 10:29
Экономика 15.07.2022 10:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.07.2022 10:15
Экономика 15.07.2022 10:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.07.2022 07:05
Экономика 15.07.2022 07:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.07.2022 16:16
Экономика 14.07.2022 16:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.07.2022 16:15
Экономика 14.07.2022 16:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.07.2022 15:36
Экономика 14.07.2022 15:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.07.2022 13:34
Экономика 14.07.2022 13:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.07.2022 13:23
Экономика 14.07.2022 13:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.07.2022 11:18
Экономика 14.07.2022 11:18
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:54
В Волгограде 17 июля перекроют движение по Нулевой продольнойСмотреть фотографии
13:24
Подростка из Волгограда отправили на лечение по делу о терактеСмотреть фотографии
13:19
Под Волгоградом встретили вернувшихся со спецоперации на Украине бойцов «Кобры»Смотреть фотографии
12:42
Картошка есть, а спроса нет: годовая инфляция продолжает тормозить в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:13
«Волгоградзеленхоз» заподозрили в попытке распила средств нацпроектаСмотреть фотографии
11:55
Волгоградского пенсионера суд за порчу памятника отправил лечить головуСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде взяли под арест пособника террористов из СирииСмотреть фотографии
11:41
Волгоградскому «КАУСТИКу» — 55 летСмотреть фотографии
11:36
«Ни шагу назад!»: в Волгограде барельеф с приказом Сталина появился в фойе обладминаСмотреть фотографии
11:18
В Михайловке построят ледовый каток за 265 миллионовСмотреть фотографии
11:17
В Волгограде пропал 14-летний подростокСмотреть фотографии
11:01
Судим за наркотики: в СИЗО поместили подозреваемого в убийстве 17-летней волгоградкиСмотреть фотографии
10:53
В Волгограде пенсионерка лишилась сбережений при смене тарифа на телефонеСмотреть фотографии
10:35
В школе Волгограда вскрыли аферу с «мертвыми душами»Смотреть фотографии
10:20
«Иду по снегу в июле»: жуткие последствия града в Волгоградской области сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:15
РУСАЛ подвёл итоги грантового конкурса «Поддержать важно!»Смотреть фотографии
10:13
Реабилитацию озер и ериков Волго-Ахтубинской поймы проверил прокурорСмотреть фотографии
09:27
«Отделались легким испугом»: 100 тонн сена сгорело от удара молнии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:29
В Волжском из-за Дня города ограничат движение на три дняСмотреть фотографии
08:05
Роспотребнадзор запретил волгоградцам купаться из-за грязной водыСмотреть фотографии
07:05
Детское питание, хлопок и иностранное пиво в Волгоградской области будут замещатьСмотреть фотографии
06:12
Понемногу, а набегает: Волгоградстат подсчитал рост платы за ЖКХ с 1 июляСмотреть фотографии
21:51
Непогода обрушилась на Волгоградскую область: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
21:44
Шесть районов Волгограда останутся без электричества 15 июляСмотреть фотографии
20:51
Волгоградский «Ротор» одержал четвертую победу в товарищеских матчахСмотреть фотографии
20:21
Путин сменил председателей судов в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
19:53
«Ущерб есть, а дела нет»: главе Волгограда «прилетело» из-за самовольной дорогиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:52
После заявлений о России Макаревича не готовы встречать в Волгограде: итоги опросаСмотреть фотографии
18:40
В Волгограде банде наркоторговцев грозит пожизненный срокСмотреть фотографии
17:50
На Украине погиб начштаба 20-й мотострелковой дивизии Сергей КенсСмотреть фотографии
 