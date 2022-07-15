«Отделались легким испугом»: 100 тонн сена сгорело от удара молнии в Волгоградской области









Стихия нанесла ущерб племзаводу «Красный Октябрь» в Палласовском районе Волгоградской области, где от удара молнии сгорело 100 тонн сена. В ГУ МЧС России по региону сообщили, что вызов оперативному дежурному поступил 14 июля в 17:55.

- На открытой территории на площади 200 квадратных метров горело сено. Пожарные расчеты 63-й пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание в 18:08. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в региональном управлении МЧС России.

Председатель племзавода Алексей Фомин сообщил информагентству, что накануне вечером в районе бушевала непогода.

- Мои сотрудники увидели, как разряд молнии попал в скирду сена и начался пожар. Спасибо пожарным, прибыли вовремя, все потушили. Примерно 100 тонн сгорело, но 1200 тонн спасли, так что можно сказать, что отделались легким испугом, - сказал глава племзавода.

Напомним, накануне в Волгоградской области несколько районов оказались во власти непогоды. Во многих селах выпал град, причем в Камышинском районе он был размером с перепелиное яйцо. Сильный ветер вырывал с корнем деревья и крыши строений.

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