Огороды в Волгоградской области побило градом





Дожди с градом обрушились на районы Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», жители делятся фотографиями и видео последствий разгула стихии в соцсетях. Судя по публикациям, град выпал в Иловлинском, Фроловском и Алексеевском районах.

Так, в поселке Красный Октябрь Алексеевского района град был размером с вишню. Непогода сопровождалась сильным ветром и дождем. А жители Фролово даже собирали ледяные шарики в ведра.

Селяне сетуют, что в результаты огурцы теперь все в дырочку, а огороды стали больше похожи на бассейны, заполненные водой.

Напомним, что ГУ МЧС России по Волгоградской области днем 14 июля опубликовало экстренное предупреждение о надвигающемся шторме. По прогнозам, до конца дня, а также утром 15 июля в Волгограде и области ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду, а также ливни и град.

Видео: Света Люлькина, Подслушено / OFFICIALFROLOVO, ВКонтакте