Непогода обрушилась на Волгоградскую область: видео









Сегодня, 14 июля, несколько районов Волгоградской области оказались во власти непогоды. Как сообщает ИА «Высота 102», в регионе бушевали ливни и шквалистый ветер.

Так, во всем Камышинском районе Волгоградской области в плену непогоды оказались жители хуторов Карпунин, Терновка, и район Кузлита. Там, град с куриное яйцо нанес сильные потери урожаю и личным автомобилям жителей.





В Новониколаевском районе сильный ливень с ураганным ветром под корень косили деревья.

Ранее информагентством сообщалось о непогоде в Иловлинском, Фроловском и Алексеевском районах. Огороды местных жителей также пострадали от сильного града. А во Фроловском районе из-за сокрушительного штормового ветра десятки домов остались без электричества.

Напомним, сегодня МЧС предупреждало жителей Волгоградской области о капризах погоды. В регионе на 14 и 15 июля прогнозируются сильные дожди, ливни, грозы, град и ветер до 25 м/с.

Фото и скриншоты телеграм-канал «Подсмотрено.Камышин», группа ВКонтакте «Котово_live»