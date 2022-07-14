Стихия обрушилась на север Волгоградской области и оставила без света дома









Из-за грозы и штормового ветра, который обрушился на Фроловский района Волгоградкой области сегодня, 14 июня, ряд домов в городском округе остался без электричества. Как рассказали ИА «Высота 102» в районной администрации, причиной инцидента стала упавшая на провода рядом с детским садом «Сказка» большая ветка дерева.





В результате частные дома на улицах Донская, Свердлова, Народная и Садовая остались без света.





Как пояснили в районной администрации, аварийные бригады уже занимаются восстановлением электроснабжения.





Напомним, ранее в ГУ МЧС по Волгоградской области предупредили о грозах, ливнях и ураганном ветре в регионе. Первыми приняли на себя удар северные районы региона.











