Стихия обрушилась на север Волгоградской области и оставила без света дома

Происшествия 14.07.2022 13:49
0
14.07.2022 13:49
Из-за грозы и штормового ветра, который обрушился на Фроловский района Волгоградкой области сегодня, 14 июня, ряд домов в городском округе остался без электричества. Как рассказали ИА «Высота 102» в районной администрации, причиной инцидента стала упавшая на провода рядом с детским садом «Сказка» большая ветка дерева.
В результате частные дома на улицах Донская, Свердлова, Народная и Садовая остались без света.
Как пояснили в районной администрации, аварийные бригады уже занимаются восстановлением электроснабжения.
Напомним, ранее в ГУ МЧС по Волгоградской области предупредили о грозах, ливнях и ураганном ветре в регионе. Первыми приняли на себя удар северные районы региона.
В администрации Волгограда также заявили о готовности к приходу стихии.
В Волгограде пожарные не дали разгореться огню над советом ветеранов14.07.2022 13:24
Происшествия 14.07.2022 13:24
Несколько дней пролежала в квартире: в Москве умерла известная в Волгограде поисковик14.07.2022 11:20
Происшествия 14.07.2022 11:20
В Волгоградской области мужчина умер после прыжка в воду14.07.2022 09:57
Происшествия 14.07.2022 09:57
В Волгограде на дачах нашли труп 39-летнего мужчины14.07.2022 09:24
Происшествия 14.07.2022 09:24
В райцентре Волгоградской области прорвало водопровод14.07.2022 08:32
Происшествия 14.07.2022 08:32
В «Черной гряде» в Волгоградской области спасли двоих детей из утонувшей машины13.07.2022 21:55
Происшествия 13.07.2022 21:55
В Волгоградской области мужчина утонул при попытке переплыть реку13.07.2022 16:05
Происшествия 13.07.2022 16:05
«Нашли битое стекло»: в Волгоградской области за два дня сгорели 130 гектаров полей с пшеницей13.07.2022 16:04
Происшествия 13.07.2022 16:04
«Крайне тяжелые»: врачи рассказали о пострадавших в ДТП под Волгоградом13.07.2022 15:33
Происшествия 13.07.2022 15:33
Житель Волгоградской области из ненависти поджег машину соседа13.07.2022 13:20
Происшествия 13.07.2022 13:20
«У нас есть экспертиза»: строители переложили вину на Волгоградстат за обрушение карниза13.07.2022 12:17
Происшествия 13.07.2022 12:17
В Волжском в салоне автобуса № 24 умер пенсионер13.07.2022 12:02
Происшествия 13.07.2022 12:02
Один погиб, двое в больнице: под Волгоградом иномарку разорвало на части13.07.2022 11:37
Происшествия 13.07.2022 11:37
Волгоградец публично извинился перед полицией за инцидент на Максимке13.07.2022 11:23
Происшествия 13.07.2022 11:23
Сторонник нацистов задержан в Волгограде с оружием и взрывчаткой13.07.2022 09:55
Происшествия 13.07.2022 09:55