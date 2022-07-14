МЧС предупредило волгоградцев о шторме в ближайшие часы





ГУ МЧС России по Волгоградской области днем 14 июля опубликовало жэкстренное предупреждение о надвигающейся на регион стихии. По сведениям чрезвычайного ведомства, до конца дня, а также утром 15 июля в Волгограде и области ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду, а также ливни и град.

– 14 июля и до утра 15 июля местами по территории Волгоградской области ожидается сильный дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с, – сообщают в региональном управлении МЧС. – В связи с этим обращаемся к жителям региона с убедительной просьбой сохранять меры безопасности.

На улице не следует оставлять автомобили под деревьями или неустойчивыми конструкциями. Также не следует рядом с ними оставаться и пешеходам. Отдельно в МЧС просят волгоградцев при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не приближаться к ним.

В мэрии Волгограда сообщили, что уже подготовили все службы к возможному разгулу стихии.