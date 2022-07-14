В мэрии Волгограда подготовились к шторму









Дорожно-коммунальные службы в Волгограде приведены в готовность к работе в сложных погодных условиях, которые ожидаются 14 и 15 июля, сообщили в мэрии.

По данным Волгоградского ЦГМС сегодня до конца суток, а также ночью и утром 15 июля на территории Волгоградской области, в том числе областного центра ожидается комплекс метеорологический явлений: сильный дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 20 - 25 м/с.

- Особое внимание уделяется проверке работоспособности городских систем отведения ливневых вод. Ранее специалисты муниципальных предприятий провели очистку от грунтовых наносов и мусора ливнеприемных колодцев и решеток ливневой канализации, чтобы обеспечить эффективное отведение с проезжей части и тротуаров осадочных вод, - сообщили в горадминистрации.

Волгоградцев просят соблюдать осторожность при передвижении на открытых участках местности, особенно вблизи высотных сооружений, рекламных конструкций и высоких деревьев. Автомобилистам необходимо соблюдать дистанцию, избегать резкого торможения и беспорядочного маневрирования.



