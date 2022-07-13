Расследования

В Волгограде нашли два трупа жителей Котельниково

Расследования 13.07.2022 09:41
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13.07.2022 09:41


В Кировском районе Волгограда у теплотрассы обнаружили тела двух мужчин. Как стало известно ИА «Высота 102», рядом с трупами найдены использованные медицинские шприцы с неизвестным веществом. 

— Организована процессуальная проверка, — сообщил информагентству старший следователь следственного отдела по Кировскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Роман Домников. — Погибшие приехали в Волгоград из Котельниково. 

Известно, что тела 36-летнего и 35-летнего мужчин обнаружили случайные прохожие у дома № 115 по улице Кирова. Родственники котельниковцев не знали, зачем те отправились в Волгоград. Один из погибших работал вахтовым методом в Краснодаре, другой неофициально подрабатывал на стройке. 

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