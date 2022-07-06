На границе Волгоградской области в степи нашли скелет человека

В 10 километрах юго-восточнее хутора Семичный в Котельниковском районе Волгоградской области на границе с Ростовской областью обнаружены скелетированные останки человека. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 6 июля, страшную находку в степи сделал местный пастух.

— Организована доследственная проверка. Устанавливается личность погибшего, — сообщил информагентству руководитель Котельниковского МрСО СУ СКР по Волгоградской области Хонгор Муджиков. — Тело без видимых следов насильственной смерти. В правоохранительные органы заявлений о пропаже человека не поступало.

Известно, что скелет мужчины обнаружили в полусидячем положении в лесопосадке. На погибшем были фрагменты зимней одежды. Труп частично обглодали животные.

Фото: Котельниковский МрСО

Читайте также:

В Волгограде в камышах нашли обгоревший труп мужчины