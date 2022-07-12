Есть у селян такая примета – хорошим можно назвать урожай, когда он уже собран. Сегодня во время визита губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в АО «Аксайское» в Октябрьском районе, похваливая поля с ровным набитым колосом, от традиции старались не отходить. Пока ведь в здесь собрали лишь половину от намеченного. Но уже можно сказать, что все гораздо лучше, чем в прошлом году, когда засоренность полей обернулась во время уборки серьезными потерями зерна. В этом году удалось с лихвой подкормить хлеб минеральными удобрениями, поэтому на поля «Аксайского» сегодня любо-дорого посмотреть – колос стоит чистый.









Недостатка в рабочих руках в хозяйстве нет – наряду с опытными механизаторами в поля вышла и молодежь. Какой это тяжелый труд, убедился в очередной раз и сам губернатор. Не отступая от сложившейся традиции и на этот раз, Андрей Бочаров сел за руль тяжелой техники и, сделав круг на комбайне, наполнил почти целый кузов КАМАЗа отливающим золотом зерном.





Урожайность в этом году в регионе планируется около 28 центнеров с гектара, в прошлом году было немногим более 20. Разница, как говорится, налицо. Но теперь главное – собрать все без потерь.

Погодные условия 2022 года оказались на руку селянам – мягкая зима, прохладная весна и отсутствие обильных осадков в уборочную страду. Но директор АО «Аксайское» Виктор Левкин все равно не торопится с прогнозами.





— Крестьяне люди немного суеверные, окончательно они говорят об урожае, когда его сложили для хранения. Хотя у природы нет плохой погоды, но она не всегда может благоприятствовать уборке. Конечно, уже можно сказать, что на корню стоит хороший урожай. Если Бог даст, все будет хорошо, две недели – и все закончим. В целом для нашей зоны урожай можно назвать близким к рекордному, — поделился Виктор Николаевич.





Но не только благоприятные погодные условия повлияли на урожай. В этом году удалось увеличить государственную поддержку аграрному сектору региона, объем которой составил около 4,5 миллиарда рублей. Селяне смогли закупить вовремя топливо, технику, удобрения. Поэтому на старт уборочной кампании в том же акционерном обществе «Аксайское» вышли в полной боевой готовности.





Страда только началась, а в регионе уже собрали первый миллион тонн зерна. Зерно сегодня имеет стратегическое значение.

— Будем рассчитывать на то, что мы не только накормим волгоградцев и Россию, но и сможет сформировать фонд для экспорта зерновых, – заявил Андрей Бочаров. – Зерна, причем хорошего качества, будет достаточно, сомнений нет.

Такого результата волгоградским аграриям удалось достичь, несмотря на недружественные действия со стороны многих стран. Но санкций, уверен губернатор Волгоградской области, бояться не надо.

— Пусть эти страны переживают, как они будут кормить своих жителей, — считает Андрей Бочаров. – Для нас же это время новых возможностей и шанс развивать свою промышленность, чтобы не зависеть от чужой.