В Волгограде 15-летний школьник упал с тарзанки в озеро и утонул

В Советском районе Волгограда в поселке Верхняя Ельшанка утонул 15-летний подросток. Как сообщает ИА «Высота 102», мальчик упал в воду с тарзанки.

— Организована процессуальная проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Установлено, что днем 9 июня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаруженном на берегу озера трупе 15-летнего подростка. Мальчик, возвращаясь с уроков, вместе со своим другом направился на озеро, чтобы покататься на тарзанке. В процессе подросток не смог удержаться и упал в воду. Школьник не умел плавать. Тело мальчика извлекли из воды прибывшие спасатели, однако ребенка спасти не удалось.

Известно, что друг мальчика, увидев, что последний упал в воду, испугался и побежал звать на помощь взрослых.

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