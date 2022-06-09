Происшествия

В Волгограде 15-летний школьник упал с тарзанки в озеро и утонул

Происшествия 09.06.2022 15:30
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09.06.2022 15:30


В Советском районе Волгограда в поселке Верхняя Ельшанка утонул 15-летний подросток. Как сообщает ИА «Высота 102», мальчик упал в воду с тарзанки.

— Организована процессуальная проверка, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.  

Установлено, что днем 9 июня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаруженном на берегу озера трупе 15-летнего подростка. Мальчик, возвращаясь с уроков, вместе со своим другом направился на озеро, чтобы покататься на тарзанке. В процессе подросток не смог удержаться и упал в воду. Школьник не умел плавать. Тело мальчика извлекли из воды прибывшие спасатели, однако ребенка спасти не удалось. 

Известно, что друг мальчика, увидев, что последний упал в воду, испугался и побежал звать на помощь взрослых. 

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