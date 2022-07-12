Расследования

В Волгограде к середине лета могут открыть второй по счету пляж

Расследования 12.07.2022 12:06
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12.07.2022 12:06


Съездить на юг. Это словосочетание для жителей Волгограда летом 2022 года теряет привычный смысл и означает, что для цивилизованного отдыха у воды необходимо ехать на южную окраину своего же города. Ни в Советском, ни в Центральном, ни в северных районах до сих пор не открыли ни одного пляжа. Второй по счету в скором времени может открыться на острове Сарпинском. Об этом в мэрии сообщили 12 июля.

– Как только уровень сброса воды через Волгоградский гидроузел снизился до нормативных показателей, в Кировском районе стартовала подготовка прибрежной территории для организации отдыха горожан, – сообщили в администрации Волгограда. – Водолазы муниципальной службы спасения обследуют акваторию острова, очищая дно реки от посторонних предметов, осколков, веток и мусора. В зависимости от заключения специалистов санитарно-эпидемиологической службы будет определен статус площадки. 

В лучшем случае, если Роспотребнадзор поторопится с заключением, второй городской пляж в Волгограде откроется к концу текущей недели. 

Первый пляж, напомним, с июня работает на песчаной косе полуострова Сарептского в Красноармейском районе.

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