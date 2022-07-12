Грузовик задавил на ул. Череповецкой 84-летнюю волгоградку

В Ворошиловском районе Волгограда под колесами грузовика накануне, 11 июля, оказалась 84-летняя женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Череповецкой.

– По предварительным данным, в 11.30 48-летний водитель грузового автомобиля Volvo, двигаясь по улице Череповецкой в сторону улицы Елисеева, напротив дома № 25 совершил наезд 84-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, – сообщили в главке полиции информационному агентству. – С места аварии женщина доставлена в больницу.

По сведениям экстренных служб Волгограда, в результате наезда большегруза пожилая волгоградка получила сочетанную политравму и была госпитализирована в отделение реанимации больницы №25. Позже женщина скончалась.