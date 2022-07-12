Происшествия

«Слышь, Васек! Ты чо-то перепутал?»: потасовка возле Ворошиловского ТЦ попала на видео

Происшествия 12.07.2022 07:52
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12.07.2022 07:52


В Волгограде возле Ворошиловского ТЦ накануне произошел инцидент с участием охраны торгового центра и 19-летнего промоутера. Потасовку снял на видео один из участников конфликта и выложил в Сеть.

По сведениям промоутера Кирилла Орлова, возле торгового центра в Ворошиловском районе он накануне проводил рекламную акцию, раздавая листовки. Это и вызвало недовольство представителей ТЦ, согласно распорядку которого проведение подобных мероприятий должно быть согласовано с администрацией. Молодой человек настаивает на том, что вел себя адекватно.

— Я не сопротивлялся, я им сказал, что подожду полицию на месте, а они могут со мной постоять, — рассказал в соцсетях герой видео. — Я закон не нарушил, стоял у «Блинмастера» и общался с людьми, и потом они пришли и повели меня к себе. На каком основании они имеют право трогать меня и кто они вообще такие.

Администрация торгового центра сообщает, что причиной конфликта стала просьба администратора прекратить несогласованную рекламную акцию, однако молодой человек в грубой форме ответил сотруднице ТЦ. На помощь последней и пришли охранники. Молодому человеку помогал, снимая видео, супервайзер организации. Последний, добавим, никак не способствовал улаживанию конфликта, обращаясь к сотруднику ТЦ в вызывающей форме. 

— Слышь, Васек! Ты чо-то перепутал? — обращается к сотруднику охраны супервайзер. — Оп-оп-оп! Незаконное задержание, гляньте! Я на вас заявление напишу! 

Журналист информагентства связался с директором Ворошиловского торгового центра Надеждой Васильевой с просьбой прокомментировать возникшую ситуацию.

По словам директора ТЦ, любые акции на прилегающей к торговому центру территории должны согласовываться с администрацией заведения, так как земля находится в муниципальной собственности. 

— Нас никто не ставил в известность о проведении промоакции. Мы за это деньги не берем, нам просто важно знать, что происходит рядом с ТЦ, какие люди и организации рекламируют свои товары, чтобы они не нарушали закон, — сообщила управляющая. 

Директор Ворошиловского ТЦ рассказала, что все материалы переданы в полицию, в том числе записи с камер уличного наблюдения. 

— На кадрах, которые мы передали полицейским, видно самое начало конфликта и то, как себя вели эти молодые люди, кто кого хватал, и что происходило на самом деле, — уточняет Надежда Васильева. — Все виновные понесут заслуженное наказание. Здесь, на мой взгляд, виноваты обе стороны. В отношении сотрудников охраны начата внутренняя проверка. Но, не стоит забывать и том, что подоспевший «на помощь» промоутеру молодой человек, ударил ладонью по затылку сотрудника безопасности торгового центра. 

Видео: Кирилл Орлов / Молодежь Волгограда / VK.com 

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