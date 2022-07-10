В 3 районах Волгограда 11 июля ограничат подачу ГВС

Жителей Краснооктябрьского, Центрального и Ворошиловского районов завтра, 11 июля, ждет отключение горячего водоснабжения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на компанию-концессионера, профилактические работы пройдут в период с 11 по 13 июля.
Возможно, что именно ваш дом оказался в списке отключений:
Краснооктябрьский район
с 11 по 13 июля
улица Титова, 20А
улица Депутатская, 4, 6, 9А, 11А, 15А
улица Еременко, 142, 142а, 144, 146
улица Пельше, 9, 11, 13, 15
улица Таращанцев, 55, 61, 63
Центральный район
с 11 по 13 июля
проспект имени В. И. Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 59р, 60
улица Глазкова, 15, 23, 22, 27
улица Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 18б, 20
улица Землянского, 3, 5, 9
улица Бакинская, 2, 2а, 13
улица Коммунальная, 18
улица 7-й Гвардейской Дивизии, 6, 7, 12а, 17а
улица Наумова, 14
улица Краснознаменская, 6-8
улица Ленина, 6, 11, 25
улица Пражская, 1
улица Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38
улица Чуйкова, 37, 51а
улица Порт-Саида, 7а
улица Комсомольская, 6, 8
Ворошиловский район
с 11 по 12 июля
улица Чигиринская, 2
улица Ардатовская, 2
улица Буханцева, 48, 50, 66
улица Клубная, 13
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