Общество

В 3 районах Волгограда 11 июля ограничат подачу ГВС

Общество 10.07.2022 14:44
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10.07.2022 14:44


Жителей Краснооктябрьского, Центрального и Ворошиловского районов завтра, 11 июля, ждет отключение горячего водоснабжения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на компанию-концессионера, профилактические работы пройдут в период с 11 по 13 июля. 

Возможно, что именно ваш дом оказался в списке отключений:

Краснооктябрьский район 

с 11 по 13 июля

улица Титова, 20А

улица Депутатская, 4, 6, 9А, 11А, 15А

улица Еременко, 142, 142а, 144, 146

улица Пельше, 9, 11, 13, 15

улица Таращанцев, 55, 61, 63

Центральный район 

с 11 по 13 июля

проспект имени В. И. Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 59р, 60

улица Глазкова, 15, 23, 22, 27

улица Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 18б, 20

улица Землянского, 3, 5, 9

улица Бакинская, 2, 2а, 13

улица Коммунальная, 18

улица 7-й Гвардейской Дивизии, 6, 7, 12а, 17а

улица Наумова, 14

улица Краснознаменская, 6-8

улица Ленина, 6, 11, 25 

улица Пражская, 1

улица Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38

улица Чуйкова, 37, 51а

улица Порт-Саида, 7а

улица Комсомольская, 6, 8

Ворошиловский район 

с 11 по 12 июля

улица Чигиринская, 2

улица Ардатовская, 2

улица Буханцева, 48, 50, 66

улица Клубная, 13

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