В Волгограде устраняют порыв трубопровода у Арбитражного суда

В Центральном районе Волгограда напротив здания Арбитражного суда коммунальщики ликвидируют течь на трубопроводе. Как сообщает ИА «Высота 102», к месту уже прибыла аварийная бригада.

— На ветхом участке трубопровода напротив дома № 2 по улице 7-й Гвардейской Дивизии произошло технологическое нарушение, — прокомментировали информагентству в пресс-службе компании-концессионера. — На месте уже работает бригада, в настоящий момент производятся подготовительные работы. Отключения ресурса не производилось.

Как уточнили в «Концессиях», для минимизации неудобств жителям, ремонтно-восстановительные работы пройдут в период планового отключения горячего водоснабжения в близлежащих домах с 11 по 13 июля.

Очевидцы сообщают, что из-за разрытой траншеи ограничен въезд на дорогу, ведущую к парковке суда.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Читайте также:

В Волгограде машины «спотыкаются» и падают в ловушку на проспекте: видео