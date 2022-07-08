Управленцам и продавцам легче всего найти работу в Волгограде

Экономика 08.07.2022 11:29
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08.07.2022 11:29
В Волгоградской области выросла потребность компаний в кадрах. Как сообщили ИА «Высота 102» в службе исследований hh.ru, так, в июне в Волгоградской области было открыто около 9 тысяч вакансий, что на 11% превышает показатели мая.
Сильнее всего выросла потребность работодателей в специалистах по управлению персоналом – в июне в Волгоградской области было открыто сразу на 80% больше таких вакансий, чем в мае. На втором месте банковская сфере, где количество вакансий увеличилось на 62%, на третьем – сфера маркетинга и рекламы, которая показала рост в 59%. Также в топ-10 профессиональных сфер по динамике спроса на персонал вошли «Добыча сырья» (+28%), «Бухгалтерия, управленческий учет» (+20%), «Продажи» (+19%), «Консультирование» (+19%), «Закупки» (+17%), «Рабочий персонал» (+15%), «Строительство, недвижимость» (+15%).
Снизилась потребность в персонале в шести сферах: «Инсталляция и сервис» (-1%), «Искусство, развлечения, масс-медиа» (-4%), «Домашний персонал» (-13%), «Наука, образование» (-20%), «Безопасность» (-29%), «Государственная служба» (-68%).
- Самую яркую динамику по росту числа предложений о работе в июне показатели те сферы, в которых последние пару месяцев мы фиксировали снижение числа вакансий. Например, за месяц потребность в специалистах по управлению персоналом у волгоградских компаний выросла на 80%, в банковских служащих – на 62%, в бухгалтерах – на 20%. Существенный рост показатели и те сферы, для которых характерна традиционно высокая потребность в кадрах – «Продажи» (+19%), «Рабочий персонал» и «Строительство, недвижимость» (по +15%), - комментирует Анастасия Кабинова, аналитик hh.ru Юг.
При этом самыми востребованными в Волгоградской области остаются специалисты сферы продаж – на них приходится 37% всех вакансий июня. Востребованы как продавцы и кассиры, так и менеджеры по продажам и торговые представители. На втором месте - «Рабочий персонал» (17%), на третьем - «Строительство, недвижимость» (16% от всех открытых в июне вакансий), на третьем - «Производство, сельское хозяйство» (13%), на пятом – «Транспорт, логистика» (12%).
Реже всего в июне волгоградские работодатели интересовались специалистами из сферы госслужбы (менее 1% от общего числа вакансий).
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