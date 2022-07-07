Две сестры-школьницы сбежали из села в Волгоград









Полицейские отыскали двух девочек-подростков, которые 4 июля сбежали из дома в Палласовском районе Волгоградской области.

С заявлением о пропаже двух дочерей 14 и 16 лет в отдел полиции обратился отец девочек. По его словам, они оставили сотовые телефоны дома, ушли на прогулку и не вернулись. Родители пыталась найти девочек самостоятельно, но поиски результатов не дали.

- В проведения разыскных мероприятий были задействованы полицейские всех районов Волгоградской области. После двух суток поисков младшая дочь была обнаружена на территории Тракторозаводского района г. Волгограда, а чуть позже установили нахождение и старшей – в г. Волжском, - сообщили в региональном главке МВД.

Девочки рассказали полицейским, что ушли из дома на встречу со своими знакомыми. Известно, что до областного центра они добрались автостопом. В настоящее время сестры доставлены домой.



