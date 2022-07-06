В Волгоградской области рыбака задержали с браконьерским уловом









Жителя Волгоградской области поймали за браконьерской рыбалкой на Цимлянском водохранилище инспекторы Росрыболовства и полицейские.

Как сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства, факт незаконной рыбалки был выявлен в ходе совместного рейда недалеко от хутора Веселый Котельниковского района Волгоградской области.

Местный житель рыбачил с помощью четырех лесковых сетей, использование которых запрещено, на резиновой надувной лодке с подвесным лодочным мотором «Тайфун». У рыбака изъяли незаконно выловленные водные биологические ресурсы общим весом 5 кг. Всего ему удалось поймать 4 карася, 7 чехоней и 31 плотву. Ущерб оценивается на общую сумму 12 250 рублей.

В отношении нарушителя материалы переданы в районный отдел полиции для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Фото: Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства



