В Волгоградской области рыбака задержали с браконьерским уловом

Происшествия 06.07.2022 21:10
0
06.07.2022 21:10
Жителя Волгоградской области поймали за браконьерской рыбалкой на Цимлянском водохранилище инспекторы Росрыболовства и полицейские.
Как сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства, факт незаконной рыбалки был выявлен в ходе совместного рейда недалеко от хутора Веселый Котельниковского района Волгоградской области.
Местный житель рыбачил с помощью четырех лесковых сетей, использование которых запрещено, на резиновой надувной лодке с подвесным лодочным мотором «Тайфун». У рыбака изъяли незаконно выловленные водные биологические ресурсы общим весом 5 кг. Всего ему удалось поймать 4 карася, 7 чехоней и 31 плотву. Ущерб оценивается на общую сумму 12 250 рублей.
В отношении нарушителя материалы переданы в районный отдел полиции для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).
Фото: Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства
Под Волгоградом в ДТП с фурой, пикапом и автобусом пострадали женщина и ребенок06.07.2022 20:51
Происшествия 06.07.2022 20:51
В Волгограде в уличном туалете захлебнулась 7-летняя девочка06.07.2022 19:11
Происшествия 06.07.2022 19:11
Едва не снесли пешеходов: жесткое столкновение Mitsubishi Pajero и Nissan попало на видео06.07.2022 18:06
Происшествия 06.07.2022 18:06
В Волгоградской области разбойник избил битой женщину и повредил машины06.07.2022 17:33
Происшествия 06.07.2022 17:33
На границе Волгоградской области в степи нашли скелет человека06.07.2022 15:32
Происшествия 06.07.2022 15:32
Под Волгоградом СК начал проверку после смерти 44-летнего рыбака06.07.2022 13:11
Происшествия 06.07.2022 13:11
Отвалившееся колесо спровоцировало ДТП на трассе в Волгоградской области06.07.2022 11:37
Происшествия 06.07.2022 11:37
В центре Волгограда эвакуировали налоговую инспекцию, УФАС и «ЕР»06.07.2022 11:29
Происшествия 06.07.2022 11:29
В Волгограде рецидивист выбросил с 4 этажа собаку06.07.2022 10:58
Происшествия 06.07.2022 10:58
Момент возгорания иномарки с людьми в Волгограде попал на видео06.07.2022 10:57
Происшествия 06.07.2022 10:57
В Волгоградской области в пруду нашли труп мужчины06.07.2022 10:14
Происшествия 06.07.2022 10:14
Под Волгоградом 24-летнего рабочего затянуло в насос для подачи воды06.07.2022 09:49
Происшествия 06.07.2022 09:49
Ожоги 50% тела: на юге Волгограда загорелась иномарка с людьми06.07.2022 09:20
Происшествия 06.07.2022 09:20
В Волгоградской области снова ищут сбежавшего из детдома подростка05.07.2022 19:35
Происшествия 05.07.2022 19:35
Нижегородка после погони под Волгоградом рассказала полицейским, как заработала на BMW05.07.2022 15:57
Происшествия 05.07.2022 15:57