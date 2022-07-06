В Волгограде в уличном туалете захлебнулась 7-летняя девочка

В Советском районе Волгограда сегодня, 6 июля, погибла 7-летняя девочка. Как стало известно ИА «Высота 102», ребенок упал в уличный туалет.
— Происшествие случилось в частном доме по улице Школьной в поселке Водном, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах.
Известно, что малолетняя девочка пошла во двор выливать ведро. Находясь внутри уличного туалета, ребенок провалился в нечистоты.
Корреспонденты ИА «Высота 102» направили запрос в СУ СКР по Волгоградской области.
Скриншот: «Яндекс. Карты»
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