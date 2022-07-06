Под Волгоградом задержали поджигателя Волго-Ахтубинской поймы

Расследования 06.07.2022 09:38
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06.07.2022 09:38
Полицейские задержали 29-летнего жителя Ленинска, который устроил пожар в Волго-Ахтубинской пойме. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, в настоящее время устанавливается сумма причиненного природе ущерба и решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.
Пожар в пойменной части реки Ахтуба произошел днем 4 июля. По информации регионального главка, пожар сотрудники МЧС тушили более 5 часов. Огнем были уничтожены кустарники и деревья на площади свыше 800 квадратных метров.
Поджигателя установили и задержали. Мужчина сознался в содеянном. Оперативники выяснили, что зная о пожароопасной обстановке в регионе, он поджог тополиный пух. Огонь мгновенно перекинулся на сухую траву и находящиеся рядом заросли камыша. Виновник пожара испугался молниеносно распространяющегося пламени и скрылся с места происшествия.
Напомним, в Волгоградской области действует особый противопожарный режим. В этот период штрафы для нарушителей многократно возрастают.
Поджигателям также грозит административная ответственность по статье 8.32 КоАП РФ (Нарушение правил пожарной безопасности в лесах), а также уголовная ответственность, предусмотренная статьей 261 УК РФ (Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
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