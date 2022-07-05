













Правоохранители нагрянули с проверкой в тепличный город, расположенный вблизи поселка Паньшино в Городищенском районе.

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудников регионального управления по вопросам миграции, районного отдела полиции, Управления ФСБ и Пограничного Управления ФСБ России по Волгоградской области интересовали иностранные граждане, занятые на прополке сельскохозяйственных культур. Участвовал в рейде и полицейский спецназ.













Силовики проверяли легальность нахождения иностранцев на территории России и соблюдение ими на территории РФ трудового законодательства.













Всего было выявлено 16 человек, которые нарушили режим пребывания на территории России и работали без соответствующего разрешения либо патента. Иностранцев доставили в отдел полиции, где в отношении них были составлены административные протоколы.













В настоящее время устанавливаются работодатели, незаконно привлекшие иностранцев к трудовой деятельности. Им также грозит административная ответственность по ст. 18.15 КоАП РФ, предусматривающей наложение крупных денежных штрафов.

Так, для граждан размер наказания составит до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - до 800 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток).

Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области



