Происшествия

СК начал проверку после смерти 51-летней женщины в Волгограде

Происшествия 04.07.2022 10:34
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04.07.2022 10:34

 

В Волгограде СУ СКР по Волгоградской области организовало проверку по факту смерти в пожаре 51-летней женщины. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент произошел накануне в 16-этажке ЖК «Новый свет» по улице Тимирязева, 15 в Советском районе. 



— Организована доследственная проверка, — прокомментировала информагентству официальный представитель волгоградского следкома Дарья Буянова. — Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. Очаг возгорания находился в зале. 

По предварительной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки или неисправная работа электроприбора.


Видео с кадрами пожара и неработающими гидрантами  прислали в редакцию ИА «Высота 102» читатели. Произведена эвакуация 60 жильцов. 



По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, сигнал о возгорании поступил в 19.00. 

— В комнате 16-этажного многоквартирного дома огонь уничтожал домашние вещи на площади в 50 квадратных метров, — прокомментировали в пресс-службе областного главка МЧС. — Расчеты 4-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 19.54. Причину пожара установит экспертиза. 

Известно, что тело женщины обнаружили спасатели при тушении пожара по месту ее жительства в квартире на 15-м этаже. Муж погибшей незадолго до происшествия ушел в гости к своей дочери. Пожарных вызвали соседи, заметившие задымление. 

Фото и видео: ГУ МЧС по Волгоградской области / Максим Харитонов / читатели ИА «Высота 102» 

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