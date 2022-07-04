СК начал проверку после смерти 51-летней женщины в Волгограде

В Волгограде СУ СКР по Волгоградской области организовало проверку по факту смерти в пожаре 51-летней женщины. Как сообщает ИА «Высота 102», инцидент произошел накануне в 16-этажке ЖК «Новый свет» по улице Тимирязева, 15 в Советском районе.





— Организована доследственная проверка, — прокомментировала информагентству официальный представитель волгоградского следкома Дарья Буянова. — Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. Очаг возгорания находился в зале.

По предварительной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки или неисправная работа электроприбора.





Видео с кадрами пожара и неработающими гидрантами прислали в редакцию ИА «Высота 102» читатели. Произведена эвакуация 60 жильцов.





По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, сигнал о возгорании поступил в 19.00.

— В комнате 16-этажного многоквартирного дома огонь уничтожал домашние вещи на площади в 50 квадратных метров, — прокомментировали в пресс-службе областного главка МЧС. — Расчеты 4-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 19.54. Причину пожара установит экспертиза.

Известно, что тело женщины обнаружили спасатели при тушении пожара по месту ее жительства в квартире на 15-м этаже. Муж погибшей незадолго до происшествия ушел в гости к своей дочери. Пожарных вызвали соседи, заметившие задымление.

Фото и видео: ГУ МЧС по Волгоградской области / Максим Харитонов / читатели ИА «Высота 102»

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