Происшествия

"Нету воды!": пожарные гидранты загоревшейся 16-этажки в Волгограде оказались пустыми

Происшествия 03.07.2022 20:46
0
03.07.2022 20:46






Шокирующими кадрами из горевшей сегодня 16-этажки в Волгограде поделились с ИА «Высота 102» читатели. Пожарные гидранты в подъезде высотки, как запечатлено на  видео, оказались пустыми. Жители и огнеборцы  не могли сдержать эмоций, комментируя произошедшее.



Напомним, сообщение о пожаре в доме на ул. Тимирязева, 15 в Советском районе Волгограда поступило в 19-00. Огонь, по уточненным данным,  вспыхнул в одной из комнат квартиры на 15-ом этаже. По информации ГУ МЧС, огонь не распространился на другие квартиры и был ликвидирован в кратчайшие сроки.

В результате происшествия были эвакуированы 60 жильцов. Причина пожара устанавливается.

Видео читателей ИА "Высота 102".

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Происшествия
03.07.2022 19:41
Происшествия 03.07.2022 19:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.07.2022 13:53
Происшествия 03.07.2022 13:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.07.2022 10:00
Происшествия 03.07.2022 10:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.07.2022 13:45
Происшествия 02.07.2022 13:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.07.2022 12:18
Происшествия 02.07.2022 12:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.07.2022 11:21
Происшествия 02.07.2022 11:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.07.2022 11:09
Происшествия 02.07.2022 11:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.07.2022 15:16
Происшествия 01.07.2022 15:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.07.2022 12:38
Происшествия 01.07.2022 12:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.07.2022 11:17
Происшествия 01.07.2022 11:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.07.2022 09:33
Происшествия 01.07.2022 09:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.06.2022 20:07
Происшествия 30.06.2022 20:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.06.2022 19:29
Происшествия 30.06.2022 19:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.06.2022 15:14
Происшествия 30.06.2022 15:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.06.2022 12:56
Происшествия 30.06.2022 12:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:46
"Нету воды!": пожарные гидранты загоревшейся 16-этажки в Волгограде оказались пустымиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:41
В Волгограде тушат пожар на 16-ом этаже высоткиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:55
На родине сенатора от Волгоградской области с родителей потребовали деньги на ремонт крыльца школыСмотреть фотографии
17:55
Волгоградский «Ротор» в новом составе обыграл «Аланию-2» в первом товарищеском матчеСмотреть фотографии
16:41
Из Волгограда в Турцию вылетел первый чартерСмотреть фотографии
16:28
Укушенного гадюкой мужчину спасли в волгоградской больницеСмотреть фотографии
15:56
В волжский аквапарк, где утонул подросток, набирают новых инструкторовСмотреть фотографии
15:17
Пассажир влетевшей в трубу иномарки под Волгоградом отделался легкими травмамиСмотреть фотографии
14:58
Володар и Афсана: волгоградцы выбирают удивительные имена для новорожденныхСмотреть фотографии
13:53
В Волжском после наезда иномарки на дерево и трубу пострадал пассажирСмотреть фотографии
12:26
В Волгоградской области из продажи пропало молоко в больших упаковкахСмотреть фотографии
11:31
Депутаты Волгоградской облдумы подарят первоклассникам купленные за бюджетный счет наборыСмотреть фотографии
11:05
«Спаси нашу малую родину!»: жители Новониколаевского просят землячку Анну Чапман остановить строительство битумного заводаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:00
В Волгограде пешехода покалечило дверью рефрижератораСмотреть фотографии
09:05
МЧС: в Волгоградской области 3 июля возможны обрывы ЛЭП из-за штормаСмотреть фотографии
08:04
Из Волгоградской области за 4 месяца уехали 17634 человекаСмотреть фотографии
20:42
«Это что, маршрутка?»: троим пассажирам рейса Волгоград-Москва не хватило мест в самолетеСмотреть фотографии
18:57
«Работала учителем в местной школе»: подробности о мачехе, подозреваемой в избиении девочки под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:01
В Волгоградской области огороды снова побило градомСмотреть фотографии
17:08
В Волгограде и области установят 500 камер видеонаблюдения с функцией распознавания лицСмотреть фотографии
16:14
«Это животное»: в Волгограде сексуальный извращенец два года терроризирует детейСмотреть фотографииCмотреть видео
15:00
В Волгоградской области родителей избитой 8-летней девочки проверят следователи СКСмотреть фотографии
14:00
В Волгограде арестовали наркомана, напавшего на студентку с ножомСмотреть фотографии
13:45
Под Волгоградом образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:08
Инженер из Волгограда Алексей Ивченко изобрел и запатентовал конструктор – альтернативу LegoСмотреть фотографииCмотреть видео
13:03
В Волгоградской области малоимущий селянин украл соцвыплату на коровуСмотреть фотографии
12:18
В Волгоградской области мачеха избила скалкой 8-летнюю падчерицуСмотреть фотографии
11:21
У «Волгоград Арены» двух мужчин на электросамокате сбил автомобильСмотреть фотографии
11:09
Водитель легковушки погиб в ДТП с экскаватором в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:58
В Волгограде 48-летней женщине прооперировали мозг через прокол в бедренной артерииСмотреть фотографии
 