Видео читателей ИА "Высота 102".
Происшествия 03.07.2022 20:46
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03.07.2022 20:46
Видео читателей ИА "Высота 102".
Шокирующими кадрами из горевшей сегодня 16-этажки в Волгограде поделились с ИА «Высота 102» читатели. Пожарные гидранты в подъезде высотки, как запечатлено на видео, оказались пустыми. Жители и огнеборцы не могли сдержать эмоций, комментируя произошедшее.
Напомним, сообщение о пожаре в доме на ул. Тимирязева, 15 в Советском районе Волгограда поступило в 19-00. Огонь, по уточненным данным, вспыхнул в одной из комнат квартиры на 15-ом этаже. По информации ГУ МЧС, огонь не распространился на другие квартиры и был ликвидирован в кратчайшие сроки.
В результате происшествия были эвакуированы 60 жильцов. Причина пожара устанавливается.
Видео читателей ИА "Высота 102".
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