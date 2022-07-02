Водитель легковушки погиб в ДТП с экскаватором в Волгоградской области









Смертельное ДТП произошло на автодороге «Новониколаевский-Урюпинск-Нехаевский-Краснополье-Манино». Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, в 02:50 на 27 км автодороги в Урюпинском районе 75-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении экскаватором.

В результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. В больницу доставили 54-летню пассажирку Chevrolet Niva.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области



