Водитель легковушки погиб в ДТП с экскаватором в Волгоградской области

Происшествия 02.07.2022 11:09
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02.07.2022 11:09
Смертельное ДТП произошло на автодороге «Новониколаевский-Урюпинск-Нехаевский-Краснополье-Манино». Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, в 02:50 на 27 км автодороги в Урюпинском районе 75-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении экскаватором.
В результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. В больницу доставили 54-летню пассажирку Chevrolet Niva.
Фото ГУ МВД России по Волгоградской области
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