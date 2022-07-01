Экономика

РСХБ в Волгограде снизил ставки по ипотечным программам

Экономика 01.07.2022 12:02 Новости компаний
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01.07.2022 12:02 Новости компаний


Россельхозбанк сделал ипотеку доступнее: банк снизил ставки на ипотеку с господдержкой в среднем на 2 процентных пункта. В частности, теперь клиенты РСХБ могут приобрести квартиры на первичном рынке жилья с помощью ипотеки с господдержкой по ставке от 6% годовых. Также снижены ставки по базовым ипотечным программам в среднем на 1 процентный пункт, теперь ипотеку можно оформить по ставке от 10,49% годовых. Кроме того, клиентам банка в отдельных регионах доступны специальные предложения от застройщиков.
РСХБ следит за экономической ситуацией и незамедлительно реагирует на любые изменения. После понижения ключевой ставки Банка России мы оперативно пересмотрели условия кредитования, сделав их доступнее, а также сразу применили новые возможности, которые дает программа ипотеки с господдержкой. Также мы активно развиваем цифровые сервисы, которые позволяют сделать процесс покупки недвижимости еще комфортнее. Пользователи онлайн-платформы Свое Жилье от РСХБ, например, могут заказать проверку юридической чистоты недвижимости и подать заявку на электронную регистрацию сделки, — прокомментировала директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.
РСХБ предлагает широкую линейку ипотечных продуктов, в том числе ипотечные кредиты в рамках государственных программ, сельскую ипотеку со ставкой 3%, дальневосточную ипотеку и др. 
Ипотека остается одним из самых доступных и популярных способов приобретения жилья в Волгоградской и Астраханской областях. РСХБ является активным участником рынка в регионах, а наши сотрудники готовы индивидуально для каждого клиента подобрать наиболее подходящую программу и проконсультировать по условиям участия и необходимым документам. Мы рады видеть жителей в 28 офисах Волгоградской и 11 офисах Астраханской областей. График работы офисов можно посмотреть на сайте банка, — отметила заместитель директора Волгоградского регионального филиала Россельхозбанка Ольга Бритвина.

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