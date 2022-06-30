Меньше недоразумений и бюрократии: депутат ГД Савченко перечислил преимущества единого налогового счета





Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон о введении единого налогового счета налогоплательщика. Уплачивать все налоги одним платежом россияне смогут с 1 января 2023 года. Это, по замыслу законодателей, сократит время оформления расчетных документов и исключит наличие одновременно задолженности и переплаты по разным видам налогов.

Отметим, что сейчас российским налогоплательщикам приходится заполнять большое количество платежных поручений. В связи с этим зачастую возникают значительные издержки на операции по уплате налогов, масса дополнительных показателей, которые нужно заполнить в платежном поручении, ошибки при перечислении платежей. Нередко деньги уходят не туда, в результате по какому-то из бюджетов возникнет недоимка и соответственно появятся пени, взыскания. Чтобы избежать таких неприятностей в дальнейшем, в России с будущего года и появится новый институт – Единый налоговый счет.

– О данной законодательной новелле много говорилось и раньше: объединение различных налоговых процедур в одну значительно упростило бы жизнь как плательщикам, так и сотрудникам налоговой службы. Так и произойдет с 1 января 2023 года, когда закон вступит в силу, – говорит заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко. – Если вкратце: для уплаты всех видов налогов будет создан единый счет, своего рода единый баланс, на котором смогут взаимопогашаться как задолженности по одному виду налога, так и переплаты по другому. Если на счету образуются свободные средства, то гражданин может получить их обратно либо оставить там в счет следующего погашения налогов. Также появится единый день уплаты налогов — 28-е число каждого месяца, — что приведет к упрощению платежного календаря.

Это, подчеркивает Савченко, хорошие новости прежде всего для тех, кто добросовестно платит налоги.

– В данной сфере теперь будет больше порядка и меньше недоразумений и бюрократии, – отмечает зампред профильного комитета Госдумы.

С января 2023 года единый налоговый счет можно будет открыть в Федеральном казначействе, куда будут перечислять единый платеж с указанием в платежном поручении только суммы платежа и ИНН.