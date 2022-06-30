Экономика

ВТБ упрощает начисление процентов по текущему счету для пенсионеров

Экономика 30.06.2022 12:31 Новости компаний
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30.06.2022 12:31 Новости компаний


ВТБ с 1 июля упрощает начисление процентов по текущему счету для клиентов старшего поколения. Всем, кто получает пенсию на карту ВТБ, банк будет ежемесячно начислять 7% годовых на остаток по счету без дополнительных условий.

Повышенную доходность по счету будут получать все клиенты, пенсия которых зачисляется на карту ВТБ. Банк будет каждый месяц начислять 7% годовых на остаток по карте на сумму до 100 тыс. рублей. При это пенсионерам не потребуется выполнять никаких дополнительных условий, в том числе совершать транзакции в торговых точках.

Кроме того, ВТБ сохраняет другие преимущества для получателей пенсии в банке – бесплатную страховку счетов и карт на случай мошеннических действий и бескомиссионное снятие наличных в сторонних банкоматах.

- Концепция семейного капитала ВТБ предполагает создание простых и удобных сервисов для всех членов семьи, а также поддержку клиентов на всех жизненных этапах. Пенсионерам бывает непросто разобраться в банковских продуктах, открыть вклад или накопительный счет. Поэтому мы оказываем финансовую помощь старшему поколению в виде повышенной доходности по обычному счету без дополнительных условий по транзакционной активности: пенсионеры будут получать доход по карте, сопоставимый с доходностью по вкладам, и при этом иметь возможность максимально гибко управлять деньгами. И эти преимущества получат сотни тысяч наших клиентов: число тех, кто доверяет нам получение пенсии, стабильно растет, – комментирует Инна Земан, начальник управления «Старшее поколение» ВТБ.

Стратегия развития «семейного капитала» направлена на адресную поддержку населения и объединяет комплекс продуктов и сервисов ВТБ, отвечающих потребностям клиентов на всех этапах развития семьи: от рождения ребенка до выплаты пенсии. Она предусматривает предоставление им всех необходимых финансовых и государственных услуг в удобном цифровом формате, а также дополнительных льгот. Банк предлагает финансовые и нематериальные меры поддержки семьям с детьми, молодым родителям, подросткам и представителям старшего поколения. Среди них - льготные условия по ипотеке, бесплатная страховка детей на случай онкологии, повышенная доходность по счету и цифровые сервисы для распоряжения маткапиталом, оформления налоговых вычетов и подачи заявок на соцвыплаты от государства.

 

 



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