Владимир Путин упразднил три суда в Волгоградской области





Президент РФ Владимир Путин подписал указ о упразднении трех судов в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный документ, в список попали Краснослободский, Ольховский и Чернышковский районные суды. На закрытие отводится ровно год.

В документе говорится, что поводом для ликвидации стала слишком снизившаяся нагрузка на перечисленные суды. Сохранить их деятельность не помогло даже сокращение штата. В связи с этим на месте упраздненных судов появятся постоянные судебные присутствия. Они начнут свою работу уже в июне 2023 года.